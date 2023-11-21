حمدان ومكتوم بن محمد يقدمان واجب العزاء في والدة صقر غباش

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الثلاثاء)، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في وفاة والدته، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في إمارة رأس الخيمة.

وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش في وفاة والدته، سائلاً الله العليّ القدير أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.