القبض على أسترالي تسلل إلى دار مسنين واغتصب امرأة تسعينية

تم إلقاء القبض على رجل /34 عاما/ في أستراليا، ووجهت إليه تهمة اغتصاب مسنة /90 عاما/ في دار لرعاية المسنين ببلدة "باتو باي"، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال سيدني.

ونقلت صحيفة "أستراليان جارديان "، اليوم الثلاثاء، عن الشرطة القول، إن المشتبه به دخل مبنى دارالمسنين في البلدة التي تشتهر بقضاء العطلات، والواقعة على الساحل الشرقي، وهاجم السيدة هناك في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضي.

وتحدثت رئيسة وحدة مكافحة الجرائم الجنسية، جين دوهرتي، بشأن وقوع عمل "مريع"، وقالت إن مهاجمة سيدة عجوز لا حول لها في المكان الذي تنعم فيه بالأمان بهذه الطريقة، هو أمر لا يخطر على البال.

وأضافت أن الضحية أصيبت بصدمة نفسية وعانت أيضا من جروح خطيرة. وتقوم أسرة السيدة والطاقم الطبي في المستشفى حاليا برعايتها. وتم إلقاء القبض على المهاجم المشتبه به في بلدة "ذا إنترانس" القريبة أمس الاثنين.