بيلينغهام يضحي بنفسه من أجل ريال مدريد

عرض الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد، التضحية بنفسه من أجل مساعدة الميرنغي.

ووفقاً لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإنه قبل بداية التوقف الدولي الحالي، فإن بيلينغهام يرغب في العودة للملاعب سريعاً مع أول مباراة عقب فترة التوقف الدولي، والتي ستجمع ريال مدريد بنظيره قادش، ضمن الأسبوع 14 من الدوري الإسباني، ومع ذلك، يرفض الريال عودة نجمه الإنجليزي إلى الملاعب، إلا بعد جاهزيته بنسبة 100%.

وأكد البرنامج أن بيلينغهام بات أكثر إلحاحًا في طلبه للمشاركة ضد قادش بأي ثمن، لأنه يعتقد أن ريال مدريد يحتاج لجهوده بقوة عقب الإصابات الأخيرة.

وخسر ريال مدريد في الأيام الماضية كل من إدواردو كامافينغا في خط الوسط وفينيسيوس جونيور بالهجوم، بسبب الإصابة.

ويعاني بيلينغهام من الإصابة بانزلاق في الكتف، لذا لم يشارك في آخر مباراتين مع ريال مدريد قبل التوقف الدولي الحالي.

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