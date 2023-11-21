طرق دبي تبدأ تركيب الألواح الشمسية في مرآب مترو وترام دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بدء أعمال تركيب الألواح الشمسية في محطة إيواء المترو في جبل علي، ومحطة إيواء المترو في القصيص، ومحطة إيواء الترام في الصفوح، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2024، بإجمالي انتاج للطاقة الشمسية 9.959 ميجاوات. وتسعى الهيئة من خلال المشروع إلى ترجمة رؤية حكومة دبي ضمن مبادرة "شمس دبي" واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة والطاقة المتكاملة، وتنفيذاً لاستراتيجيتها نحو تحقيق صافي انبعاثات "صفرية" بحلول 2050 في المحاور الثلاثة (النقل الجماعي الأخضر، المباني والمرافق، إدارة النفايات).

وتعد أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية جزءاً من منظومة الطاقة المتجددة المستدامة، وهي تخدم جهود الهيئة في تحسين كفاءة البنية التحتية في مرافقها ومنشآتها، بالإضافة إلى دور الألواح الشمسية في توفير التكاليف والحفاظ على الموارد، والتقليل من الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة البيئة.

ويتضمن تركيب الالواح الشمسية مرحلتين، وتتمثل المرحلة الأولى في التركيب الميكانيكي ويتم فيها تركيب الهيكل وتركيب الألواح الكهروضوئية، والمرحلة الثانية هي التركيبات الكهربائية ويتم في هذه المرحلة تركيب الكابلات وتأسيس توصيلات الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن تحقق الهيئة إجمالي وفر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يبلغ 3.962 طن سنوياً.

وبلغ إجمالي انتاج الطاقة الشمسية في محطة إيواء المترو في جبل علي حوالي 3.165 ميجاوات، ومحطة إيواء المترو في القصيص حوالي 3.804 ميجاوات، ومحطة إيواء الترام

في الصفوح حوالي

2.990 ميجاوات، منوها أن العمر المتوقع للألواح الشمسية من 25 إلى 30 عاماًـ حيث تم وضع برنامج صيانة دورية بهدف متابعة قراءات إنتاج الطاقة ومراقبة الكفاءة التشغيلية لهذه المرافق.

الجدير بالذكر أن مشروع تركيب الألواح الشمسية على مباني ومنشآت الهيئة حصل على جائزة MEP Middle East Awards، وهي جائزة مرموقة على مستوى الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على إنجازات أفضل الأشخاص والمشاريع والشركات في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية.

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