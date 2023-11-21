تأخر الرحلات في 7 مطارات فرنسية بسبب إضراب مراقبين جويين

تسبب إضراب نفذه عدد من المراقبين الجويين الفرنسيين الإثنين، باضطرابات في حركة النقل الجوي في فرنسا طالت تداعياتها أوروبا. ويحتج المراقبون على تعديلات قانونية تؤثر على حقهم في الإضراب.

وتأخرت رحلات مغادرة وآتية في مطارات باريسية وإقليمية كبيرة، وفقاً للمديرية العامة للطيران المدني الفرنسي.

وبلغ تأخر الرحلات المغادرة من مطار تولوز بلانياك (جنوب غرب) 95 دقيقة في المتوسط، و77 دقيقة في ليل - ليسكوين (شمال)، و64 دقيقة في مرسيليا بروفانس (جنوب شرق)، و54 دقيقة في ليون سانت إكزوبيري (وسط شرق)، و46 دقيقة في بوردو ميرينياك (جنوب غرب)، و34 في باريس شارل ديغول، و28 في باريس أورلي.

وتحتج نقابات عدة على إقرار البرلمان الفرنسي الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى إجبار كل فرد من المراقبين الجويين على الإعلان عن كونه مضرباً أم لا قبل 48 ساعة من تنفيذ إضراب.

وكانت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي (DGAC) طلبت من شركات الطيران إلغاء 20 إلى 25 بالمئة من رحلاتها المقررة الإثنين إلى باريس أورلي، وتولوز، وبوردو، ومرسيليا.

كذلك حذرت من أن نشاط مراكز تسيير الملاحة الجوية (CRNA) التي تدير مسارات الطائرات المحلقة فوق الأراضي الفرنسية، سيتأثر، مما قد يجبر رحلات على تجنب العبور في أجواء فرنسا.

وعليه، شهدت عمليات الطيران في أوروبا أيضاً اضطرابات صباح الاثنين، وفقاً لمنظمة يوروكونترول للمراقبة، لاسيما المسارات في أجواء إسبانيا.





«في الأيام المقبلة»

ودعت شركة الطيران الإيرلندية المنخفضة التكلفة «راين اير» المفوضية الأوروبية إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الرحلات الجوية وحرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي خلال إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين».

وعملت «إير فرانس» على ضمان تسيير «أكثر من 7 من أصل 10 رحلات من وإلى باريس أورلي وتولوز ومرسيليا وبوردو ونانت» الاثنين، وفقاً لمتحدث رسمي.

ولم تتأثر الرحلات الجوية الطويلة والرحلات المتجهة من وإلى مطار باريس شارل ديغول.

ونددت ثالث نقابة لمراقبي الحركة الجوية USAC-CGT بقانون «يرتب قيداً إضافياً على الحق في الإضراب المحدود جداً أصلاً بالنسبة لبعض موظفي المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي».

من جهتها لم تدع النقابة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية (SNCTA)، وهي نقابة تضم غالبية العاملين في هذا القطاع، إلى الإضراب، ودافعت عن إقرار القانون محذرة من «استغلال الحق في الإضراب واستخدامه بشكل غير منطقي» في ظروف معينة.

ووعدت النقابة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية (SNCTA) بالالتزام بـ «هدنة أولمبية» من خلال عدم الإضراب حتى نهاية الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقررة في فرنسا خلال صيف عام 2024.

وأكدت وزارة النقل أن هذا الاتفاق يشمل أيضاً ثاني نقابة لمراقبي الحركة الجوية UNSA-ICNA.

ووعد وزير النقل الفرنسي كليمان بون بتطبيق «الإصلاح بشكل كامل»، موضحاً أنه «سينظم الخدمة العامة على نحو أفضل» و«سيصدر في الأيام المقبلة».

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