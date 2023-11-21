لماذا ارتفعت البيتكوين لمستوي 35000 دولار في أكتوبر؟

تجاوزت قيمة البيتكوين في نهاية شهر أكتوبر 35000 دولار للمرة الأولى منذ مايو 2022 لفترة وجيزة، مدعومة بالمشاعر الإيجابية حول صندوق تداول البيتكوين والهروب إلى الأمان الذي أدى إلى ارتفاع كبير في عمليات التصفية القصيرة، وبهذا حققت العملة المشفرة الرائدة مكاسب بنسبة 104% منذ بداية العام ونحو 105% من أدنى مستوى لها في عام 2022، يمكن أن يكون هذا الارتفاع مدفوعًا جزئيًا بالمستثمرين الذين كانوا يراهنون على الأصول المشفرة التي تتدافع لتغطية مراكز البيع.

في الشهر الماضى أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة عن رفضها لاستئناف حكم المحكمة في الدعوى التي رفعتها شركة Grayscale ضدها، الأمر الذي أثار الآمال فى احتمالية موافقة الهيئة علي انشاء صندوق الاستثمار المتداول المرتبط بالبيتكوين خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقد تم بناء هذا الزخم عندما قامت الشركات التي ترغب في انشاء صندوق تداول البيتكوين في البورصة بتحديث ملفاتها وتأكيد كبار المستثمرين مثل كاثي وود ومايك نوفوغراتز أن لهجة هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تغيرت وأنها الآن تتعامل بشكل إيجابي مع صناعة التشفير.

من شأن انشاء صندوق متداول في البورصة لعملة البيتكوين أن يعطي المستثمرين طريقة للاستفادة من تحركات أسعار البيتكوين دون امتلاك العملة بشكل مباشرة، خاصة وأن عملة البيتكوين تعتبر من الأصول شديدة التقلب ولا يمكن التنبؤ بتقلبات أسعارها.

كانت المؤسسات المالية الكبرى مثل BlackRock وInvesco وFidelity وGrayscale تضغط من أجل انشاء صناديق Bitcoin ETFs وقدمت طلبات لبيع هذه الأصول وتصورها على أنها خيارات استثمارية أكثر أمانًا مقارنة باستثمارات العملات المشفرة المباشرة المعروفة بطبيعتها المضاربة وتقلب الأسعار.

كيف هو أداء سوق التشفير؟

منذ بداية هذا العام يتأرجح سوق العملات المشفرة من الهبوط إلى الصعود، خاصة بعد أن هزت تداعيات بورصة FTX في عام 2022 السوق وقلبته نحو الأسفل، أعطى هذا العام منظورًا جديدًا وإيجابيًا للعملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإثيريوم والتي تحولت تدريجيًا إلى اللون الأخضر بفضل الوضع الاقتصادي الكلي المريح والتضخم البارد.

ومع ذلك، فإن مشاعر السوق تحولت ببطء من الخوف إلى الجشع ومن ثم إلى الحياد، هذه هي طبيعة سوق العملات المشفرة فهي شديدة التقلب ولا يمكن التنبؤ بها، وقد أظهرت العملات المشفرة علامة على الاستقرار في الأشهر القليلة الماضية بسبب التضخم في الولايات المتحدة وتأثيره على السيولة.

أدى موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة إلى تحريك سوق العملات المشفرة رأسًا على عقب، تجاوزت عملة البيتكوين مستوى 31000 دولار في يوليو 2023 ووصلت مرة أخرى إلى أدنى مستوى لها في أغسطس 2023 عند 27000 دولار ولكنها أظهرت انتعاشًا هائلاً في أكتوبر عند مستوى 35046 دولار، وقد ترك هذا مستثمري العملات المشفرة في حيرة وتوتر.

يبلغ الحجم الحالي في سوق العملات الرقمية المشفرة 41.21 مليار دولار، ومع ذلك، إذا تحدثنا عن أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد كانت البيتكوين والإيثريوم على رأس القائمة حتى الشهر الماضي وأظهرتا علامات التعافي، اعتبارًا من 31 أكتوبر الماضي يتم تداول عملة البيتكوين بسعر 34497 دولار ويتم تداول الإيثريوم بسعر 1808 دولار.

يعتقد خبراء العملات الرقمية أن الوضع الحالي صعب وأن التعافي ما زال طويلاً، خاصة وأن معظم العملات المشفرة متخلفة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذا أخذنا سعر البيتكوين علي سبيل المثال فإنها لا تزال أقل بنسبة 50% من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي كان في نوفمبر 2021 عند 60 ألف دولار، ويبلغ سعر إيثريوم حاليًا 1800 دولار بينما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4000 دولار في عام 2021.

لا شك أن سوق العملات المشفرة حتى الآن قد استجاب بشكل إيجابي لحالة عدم اليقين المالي العالمية ولا يزال يقف بقوة وسط تشديد الأوضاع الائتمانية مع تقلبات سوق السندات الهشة، لا يمكن للعملات المشفرة أن تبحر بمفردها، فمن أجل خلق جو متوازن يجب على جميع الأصول المالية الأخرى أن تتبع نفس المشاعر.

هل الاستثمار في العملات المشفرة آمن؟

شهد سوق العملات المشفرة الجانب الجيد وكذلك الجانب الأسوأ من السوق سواء كان ذلك بسبب تأثيرات ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية أو انهيار عملة Terra-Luna أو انهيار بورصة FTX أو تشديد التنظيم الضريبي، فقد شهد أقسى العواصف خلال السنوات القليلة الماضية.

أعطى عام 2023 بداية جديدة لعالم العملات المشفرة حيث أظهر علامات إيجابية على التعافي، يعتقد مستثمرو العملات المشفرة أنه في مثل هذه المواقف، يعد الاستثمار في العملات الرقمية المستقرة مثل البيتكوين والإثيريوم خيارًا آمنًا، يرى خبراء العملات المشفرة أنه في المحفظة الإجمالية يجب على المستثمرين أن ينظروا فقط إلى استثمار بنسبة 5% فقط من العملات المشفرة، الجزء الأكثر أهمية هو استثمار مبلغ ضئيل فقط وليس كل مدخراتك لأن السوق شديد التقلب وهناك احتمالات لخسارة كل شيء.

أهم شيء يجب أن تتذكره قبل الاستثمار في العملة المشفرة هو أن سوق العملات المشفرة متقلب للغاية وأن الاستثمار لا يمكن أن يسير دائمًا كما هو مخطط له، في الوقت الحالي، لا يزال السوق يتعافى وقد لا يكون الاستثمار الآن فكرة جيدة، حتى خبراء العملات المشفرة مرتبكون بديناميكيات سوق العملات المشفرة الحالية، سيكون خيارًا حكيمًا أن تستثمر كل مدخراتك في العملات المشفرة وتقوم بالبحث والتحليل قبل الاستثمار.

ما الذي ينتظرنا في سوق العملات المشفرة؟

تعرض سوق العملات المشفرة لضغوط كبيرة بسبب المخاوف الواسعة بشأن مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات والرسوم المفروضة على بورصة العملات المشفرة بينانس وكذلك سيناريو التضخم العالمي، ومع ذلك، فإن بيانات التضخم الهادئة والعديد من العوامل العالمية الأخرى قد ساهمت في موازنة الزخم الهبوطي لعملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة مثل Dogecoin وBNB وSolana وغيرها الكثير.

في الوقت الحاضر، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.27 تريليون دولار، في المرة الأخيرة، سجل سوق العملات المشفرة إشارات إيجابية أصغر بسبب التخفيف من أنشطة الاقتصاد الكلي مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة، يرجع السبب الرئيسي إلى نهج البنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه رفع أسعار الفائدة أو زيادة الثقة في التمويل اللامركزي بعد الفشل المصرفي في الولايات المتحدة أو لتجنب الركود أو أن سوق العملات المشفرة حصل على دعم كبير من هذه العوامل ورفع التوقعات الإيجابية للمستقبل.

أيضًا، هناك آمال كبيرة على عوائد السياسة النقدية التي قد تشمل البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، ويمكن تغيير عقول المنظمين الذين بدوا عازمين على قمع الأصول الافتراضية.

إضافة إلى ذلك، هناك أيضًا سبب رئيسي وراء هذا الارتفاع الأخير في أسعار العملات المشفرة، حيث أدت عدوى البنوك إلى خسائر فادحة في مختلف ممتلكات الشركات، الأمر الذي أجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي على التساهل في رفع أسعار الفائدة لمكافحة مشاكل السيولة الشديدة، سعر الفائدة الحالي في الولايات المتحدة في وقت كتابة هذا التقرير هو 5.50%.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز