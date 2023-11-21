الإمارات تتصدر الشرق الأوسط أكبر أسواق التأمين الإلكتروني

تتصدر الإمارات أسواق الشرق الأوسط كأكبر سوق للتأمين الإلكتروني وفق رئيس جمعية الإمارات للتأمين خالد البادي الذي أكد أن دراسات المؤسسات الدولية المختصة وضعت السوق المحلي في الصدارة يليه السوق السعودي، متوقعاً نمو السوق بشكل كبير مواكبة لازدياد الطلب على التأمين ضد المخاطر السيبرانية.

وأوضح البادي في تصريحاته على هامش المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين (فير 2023) الذي انطلق في أبوظبي الإثنين أن العديد من شركات التأمين الإماراتية بدأت فعلياً في توسيع عروض المنتجات في هذا المجال إلى جانب زيادة برامج التأمين ضد الهجمات السيبرانية بشكل مباشر في ظل توقعات بأن يكون هذا النوع من التأمين من أكثر القطاعات الواعدة في المرحلة المقبلة، حيث وصل حجم هذا السوق أكثر من 16 مليار دولار في 2023 وفقاً لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي التي توقعت أن تتسبب الجرائم السيبرانية في خسائر إجمالية للشركات ومؤسسات الأعمال حول العالم لتصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2025 هذا الموضوع سيكون بدوره أحد موضوعات النقاش المهمة، لافتاً إلى العديد من شركات التأمين على المستوى العالمي.

وأضاف إن قطاع التأمين سيكون له دور كبير في مناقشات مواجهة التغير المناخي مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل مع تنامي دور قطاع التأمين في تغطية الخسائر الاقتصادية العالمية نتيجة عوامل المناخ والكوارث، حيث بلغت خلال عام 2022 حوالي 323 مليار دولار بنمو 4%، حيث قام قطاع التأمين بتغطية 132 مليار دولار من الأضرار بما نسبته 42 % من إجمالي الخسائر وهو ما يعني وجود 58 % لم تتوفر له التغطية التأمينية اللازمة مما يعزز الطلب، حيث لا بد على شركات التأمين تقليص تشددها نحو هذا القطاع وإعادة النظر في استراتيجياتها وتصميم حلول للوقاية قائمة على التكنولوجيا والتقنيات والبيانات المحدثة، متابعاً إن تفعيل دور التأمين ضد مخاطر الكوارث يفرض علي السوق المحلي أيضاً بالتبعية مع القطاع العالمي ضرورة استحداث أنماط جديدة من التغطية لدعم الحكومة في خفض التكاليف التي قد تواجهها في هذا الشأن واستخدام تقنيات جديدة ومبتكرة للاكتتاب في الطاقة المتجددة،

وألقى الضوء على التحول الذي بدأته شركات التأمين الإماراتية نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي مواكبة للتطور، حيث تقوم بتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتحليل المخاطر والتنبؤ بها وتصميم وثائق تأمين ملائمة لاحتياجات العملاء المختلفة بما يعزز جهود الدولة الساعية. لتأهيل كوادر وطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى تخريج عشرات المنتسبين لبرنامج الذكاء الاصطناعي من المواطنين في إطار البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، معرباً عن أمله في أن يكون قطاع التأمين بدولة الإمارات من القطاعات المستفيدة من الخبرات الوطنية المدربة في هذا المجال الحيوي باعتبار أن قطاع التأمين يشكل أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

ويجمع المؤتمر الذي تستضيفه الإمارات للمرة الأولى وعلى مدى ثلاثة أيام أكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في أسواق التأمين العالمية وعلى وجه الخصوص من الدول الأفريقية والآسيوية الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى المشاركة الواسعة والفاعلة من سوق التأمين الإماراتي.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين علاء الزهيري في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر إن التحديات التي تواجه صناعة التأمين تتزايد يوماً بعد يوم، لافتاً إلى أن الكوارث الطبيعية غير قابلة للتنبؤ بها وتتخذ طابعاً أكثر شدة وعنفاً في حين أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يؤثران سلباً على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأثيرات التوتر الجيوسياسي والحروب والصراعات المسلحة.

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