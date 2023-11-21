أمازون تطلق برنامجاً مجانياً للتدريب على مهارات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أمازون الأمريكية للتكنولوجيا أنها سوف تطلق برنامج مهارات مجانياً لتدريب الأشخاص على كيفية العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركة أمازون عن تدشين برنامج «ايه اي ريدي» الجديد الذي سوف يقدم تدريباً مجانياً على مهارات الذكاء الاصطناعي وتعليماً لـ 2 مليون شخص على مستوى العالم بحلول عام 2025.

كما أعلنت الشركة عن ثماني دورات جديدة ومجانية لمساعدة البالغين على إجادة استخدام الذكاء الاصطناعي والتوليدي، وبرنامج زمالة جديد لشركة أمازون ويب سيرفيسز جينريتف ايه اي بالتعاون مع منصة التعليم الإلكتروني أوداستي.

وقال سوامي سيفاسوبرامانيان نائب رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي بشركة أمازون ويب سيرفيسز جينريتف ايه اي «الذكاء الاصطناعي يعد التكنولوجيا الأكثر تحولاً في جيلنا. إذا كنا سوف نقوم بإطلاق الإمكانيات الكاملة للذكاء الاصطناعي للتغلب على المشكلات الأكثر صعوبة، علينا أن نجعل تعلم الذكاء الاصطناعي متاحاً لأي شخص لديه الرغبة في التعلم».

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