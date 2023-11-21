سلسلة متاجر «ريال» الألمانية تختفي بنهاية مارس





تخطط سلسلة متاجر «ريال» الألمانية لإغلاق آخر متاجرها بحلول نهاية مارس 2024.

وسيتم نقل أربعة عشر من متاجرها إلى سلسلة «ريوي» المنافسة، وسيتم الاستحواذ على العديد من المتاجر الأخرى من قبل سلاسل أخرى، حسبما أعلنت الشركة.

ولا يزال يتعين على سلطات المنافسة في ألمانيا الموافقة على بعض الخطط.

وسيتم إغلاق المتاجر الـ 45 المتبقية بحلول 31 مارس 2024، حيث لم يتم العثور على مشتر لهذه المواقع «على الرغم من الجهود المكثفة».

وتقدمت سلسلة «مين ريال» بطلب لإجراءات الإفلاس في سبتمبر، مما أثر على أكثر من خمسة آلاف موظف في 62 متجراً.

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