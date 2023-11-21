873.9 مليون درهم إيرادات «مجموعة يلا» في 9 أشهر

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 873.9 مليون درهم (237.9 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023.

جاء ذلك خلال إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الثالث من العام المالي 2023، حيث شهدت مجموعة يلا نمواً قوياً في إيرادات الربع الثالث بلغت 312.9 مليون درهم (85.2 مليون دولار) بزيادة 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها «يلا»، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد بلغ صافي أرباح الشركة في الربع الثالث حوالي 129.2 مليون درهم (35.2 مليون دولار)، مقارنة بـ 89.6 مليون درهم (24.4 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الماضي. وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 13.6% إلى 35.1 مليوناً في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 30.9 مليوناً خلال الربع الثالث من العام الماضي.

لكن في المقابل، انخفض عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 2.6 % إلى 11.2 مليون مستخدم مقارنة بـ 11.5 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حافظت الشركة على ارتفاع نسبة هامش الربح الصافي عند حدود 41.4 % ما يعكس قدرتها القوية على تحقيق الدخل وضبط النفقات.

وقال يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»: «تتملكنا السعادة الكبيرة بهذه النتائج القوية التي حققناها في الربع الثالث من عام 2023، حيث سجلنا أعلى إيراداتنا على الإطلاق متجاوزةً حاجز الـ 312.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023. في المقابل، تجاوز النمو السنوي لإيرادات خدمات الألعاب 30% مجدداً، في حين تُظهر نتائجنا الربعية القوية نجاحنا التشغيلي في تحسين العمليات وتعزيز تجربة اللعب في تطبيقاتنا الرئيسية وتحسين آليات الألعاب لدينا، وتطوير عملية استقطاب المستخدمين. لقد مكنتنا هذه الجهود من بناء مجتمع مستخدمين يتميز بحيوية عالية، الأمر الذي نتج عنه زيادة ربعية بنسبة 13.6% في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً لتصل إلى 35.1 مليون مستخدم».

وقال صيفي إسماعيل رئيس مجموعة «يلا»: «لقد حققنا أداءً استثنائياً في الربع الثالث من هذا العام، ما نتج عنه إيرادات قياسية، وبالتالي نمو صافي الربح بشكل كبير. لقد واصلنا جهودنا الحثيثة في ترشيد التكاليف وتعزيز استراتيجيتنا التسويقية، ما سمح لنا برفع كفاءتنا العامة. ومع دخولنا الربع الرابع لهذا العام، سنواصل تنفيذ استراتيجية نمو عالية الجودة مع التركيز على تعزيز الكفاءة والربحية. ونحن على إيمان راسخ بأن أساسنا الثابت ووضعنا النقدي القوي سيدعماننا جيداً لاغتنام الفرص المستقبلية، حيث نسعى جاهدين لخلق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل».

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