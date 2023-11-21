«الإمارات المالي» يوفد بعثة جديدة من الكفاءات الإماراتية إلى جامعة أكسفورد

أعلن معهد الإمارات المالي، عن ابتعاث دفعة جديدة من الكفاءات المواطنة ضمن برنامج تطوير القادة لدورة تخصصية في كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، وذلك بهدف تعزيز القيادات عالية التأهيل في القطاع المصرفي والمالي.

واستضاف المعهد أعضاء الدفعة الجديدة المكونة من 33 مشتركاً من مختلف المؤسسات المالية والجهات الحكومية والمصارف في الدولة. وقد أطلعهم، خلال إحاطة شاملة عُقدت بمقره في دبي، على تفاصيل البرنامج الأكاديمي التنفيذي المتقدم الذي تنظمه الكلية، والتي تُعد واحدة من أبرز كليات إدارة الأعمال في العالم، وذلك خلال الأسبوعين الأولين من عام 2024.

ويعزز البرنامج التدريبي المتقدم بالتعاون مع جامعة أكسفورد قيادات الصفين الأول والثاني في القطاع المالي والمصرفي، ويؤهلها لقيادة البرامج والمشاريع والمبادرات المواكبة للتحولات الراهنة والمستقبلية المتسارعة في مجالات الخدمات والمنتجات المالية وتخصصات التمويل وتطبيقات التكنولوجيا المالية.



وأكدت نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، في حديثها مع الدفعة الجديدة من برنامج تطوير القادة، أن القطاع المالي والمصرفي بدولة الإمارات يشكل المحرك لفرص اقتصادها المتنوع والمرن والقائم على الابتكار والتطوير المستمر ومواكبة أفضل الممارسات والتوجهات والمعارف والخبرات وتبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وأن الحرص الدائم على تطوير قيادات مواطنة متمكنة في هذا القطاع الحيوي ضمانة لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال المؤسسات المالية والمصرفية الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة.

وأضافت: «انطلاقاً من رسالة معهد الإمارات المالي، الذي تجاوز عدد متدربيه منذ تأسيسه وحتى اليوم أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة، استفادوا من أكثر من 8,000 برنامج تدريبي، نحرص على المساهمة الفاعلة في دعم توطين القطاع المصرفي والمالي، ونشر المعرفة المتخصصة في هذه القطاع، وتوفير برامج تدريبية وتطويرية سبّاقة ومتميزة تعزز تنافسية الكوادر الإماراتية إقليمياً وعالمياً».

ويمثل أعضاء الدفعة الجديدة من البرنامج التدريبي مختلف مكونات القطاع المصرفي والمالي وفي مقدمتها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعهد الإمارات المالي، وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وبلدية الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ودائرة الأشغال العامة والزراعة، ومركز الفجيرة للمغامرات، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك مصر بالإمارات، ومصرف أتش أس بي سي الشرق الأوسط، والفردان للصرافة، وبورصة البحرين، ومجموعة جي أف أتش المالية، وبنك الكويت الوطني.

ويغطي البرنامج في أحدث دوراته ثلاثة موضوعات محورية، تشتمل على فرص وتحديات القطاع المالي، وأسس وتطبيقات التفكير الاستراتيجي، وتعزيز الشخصية القيادية. ويتضمن البرنامج دورات تدريبية متخصصة في التطوير القيادي والخدمات المالية وإدارة الاستراتيجيات في مجال الأعمال، إضافة إلى جولات ميدانية في عدد من أعرق المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة المتحدة.

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