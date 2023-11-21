«مدينة إكسبو دبي» تتحول إلى مدينة شتوية ساحرة بداية من 15 ديسمبر

ابتداءً من 15 ديسمبر 2023 إلى 7 يناير 2024، ستتحول ساحة الوصل إلى مدينة شتوية ساحرة، تجمع الزوار ضمن فعاليات صديقة للبيئة للاحتفال بموسم نهاية العام والسنة الجديدة، مع إضافة تجارب ملهمة تهدف إلى زيادة الوعي المناخي وتعزيز تبني ممارسات الحياة المستدامة.

ويرحب منزل «سانتا» المستدام، ومخبز السيدة «كلوز»، ومصنع الألعاب الصديق للبيئة ومزرعة «فروستي» بالزوار من جميع الأعمار للانضمام إلى سانتا في سعيه للمساعدة في إنقاذ القطب الشمالي وحياته البرية من التأثيرات السريعة والمثيرة المرتبطة بالعواصف الثلجية، والتغيرات المناخية العالمية.

وفي أجواء ممتعة سيتبع الصغار الأدلة، ويتغلبون على تحديات المناخ، ويجمعون الطوابع وينضمون إلى مساعدي «سانتا» في ورش عمل صديقة للبيئة، بينما يستمتعون بسوق احتفالات نهاية العام في منافذ البيع المصممة على شكل الشاليهات بين الأشجار المغطاة بالثلوج، بالإضافة إلى ألعاب الكرنفال الممتعة، وفرص التقاط الصور مع مزلجة الرنة والروبوت الشهير«أوبتي».

في منزل سانتا الساحر، سيكتشف الضيوف الطرق البارعة التي يعطي فيها الأولوية للاستدامة في مسكنه الخاص - بما في ذلك الديكورات المعاد استخدامها والإضاءة الموفرة للطاقة - وستتاح لهم الفرصة لكتابة أسمائهم على قائمة سانتا.

سيفتح «سانتا» أيضاً أبواب مصنع الألعاب الخاص به، وهو المكان الذي ينغمس فيه الأطفال في عالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع تعزيز الاستدامة. سيصنع الأطفال ألعابهم الخاصة من مواد معاد تدويرها، وينطلقون في رحلات ليصبحوا مشرفين على البيئة وعلى كوكب الأرض.

في مخبز السيدة «كلوز» سيجتمع الأطفال لتزيين كعك الزنجبيل على شكل الدب القطبي وعلى شكل قبعة ثلجية، بينما يمتعهم مساعدو سانتا بقصص حول كيفية إنقاذ بيئتنا القطبية ومشاركة النصائح التي تشجع الخبازين الصغار على تقليل وإعادة الاستخدام والتدوير.

انضم رجل الثلج «فروستي» إلى مزرعة مدينة إكسبو دبي لعرض تجربة مفيدة في مزرعة، إذ يستضيف «فروستي» ومساعدو «سانتا» ورش عمل تفاعلية، إلى جانب أنشطة البستنة للمساعدة في زراعة النباتات الخضراء الصغيرة، وفنون وحرف الخضروات التي ستطلق العنان للإبداع بطرق جديدة.

يعود صندوق البريد الضخم للسنة الثالثة على التوالي، ليقدم للزوار فرصة كتابة رسائل - على ورق معاد تدويره وبأقلام صديقة للبيئة - إلى «سانتا» وتقديم تعهدات شخصية لجعل العالم مكاناً أفضل.

وستتضمن أبرز الفعاليات في ساحة الوصل أيضاً إضاءة الشجرة الرائعة التي يبلغ ارتفاعها 16 متراً، والتي أعيد تدويرها من العام الماضي، وستكون في قلب الاحتفالات وتوفر خلفية مذهلة للصور مع «سانتا». وسيقام عرض «كارولز باي كاندلايت» في الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر - مع مجموعة من باقات الأطعمة والمشروبات - جنباً إلى جنب مع العروض الضوئية الليلية وتساقط الثلوج.

ستفتح مدينة الشتاء أبوابها من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الحادية عشرة مساءً يومياً، ويبدأ سعر تذكرة الدخول من 20 درهماً للبالغين ومجاناً لمن هم أقل من 13 عاماً، ويتم احتساب رسوم إضافية لفعاليات عرض «كارولز باي كاندلايت» وبعض الأنشطة وورش العمل.

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