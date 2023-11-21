بعد غيابه 6 أشهر.. اتحاد جدة يستعيد خدمات حجازي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأكدت جاهزية المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، لخوض مباراتي الفريق المقبلتين أمام أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مصادر مطلعة كشفت أن قرار مشاركة حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الفريق الجديد، الذي تولى المنصب مؤخراً خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من تدريب الاتحاد.
ويعود حجازي للمشاركة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في مباراة التتويج بالدوري السعودي في الموسم الماضي أمام الفيحاء، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الركبة، وبرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.
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