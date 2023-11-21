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بعد غيابه 6 أشهر.. اتحاد جدة يستعيد خدمات حجازي

11/21/2023 7:34:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأكدت جاهزية المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، لخوض مباراتي الفريق المقبلتين أمام أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مصادر مطلعة كشفت أن قرار مشاركة حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الفريق الجديد، الذي تولى المنصب مؤخراً خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من تدريب الاتحاد.

ويعود حجازي للمشاركة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في مباراة التتويج بالدوري السعودي في الموسم الماضي أمام الفيحاء، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الركبة، وبرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.

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