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الامارات للتعليم المدرسي تحدد البرمجة الزمينة لاختبارات العام الدراسي الجاري

11/21/2023 7:34:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرمجة الزمنية لاختبارات العام الأكاديمي 2023 – 2024، حيث تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الأول في 24 وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، وتستكمل الاختبارات في 4 ديسمبر المقبل حتى 7 من الشهر ذاته.
‏وحددت المؤسسة اختبارات الفصل الدراسي الثاني في 13 مارس و تستمر حتي 22 من الشهر ذاته، أما اختبارات الفصل الدراسي الثالث تنطلق في 5 يونيو وتستمر حتى 14 من الشهر ذاته ، كما حددت المؤسسة اختبارات إعادة في الفترة ما بين 8 و 12 يوليو المقبل.

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