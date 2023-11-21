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ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في وزارة شئون مجلس الوزراء

11/21/2023 7:28:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (104) لسنة 2023 بتعيين مدير في وزارة شئون مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرْض وزير شئون مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى


تُعين أميرة محمد عبدالله محمد شريف مديراً لإدارة الإعداد والمتابعة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شئون مجلس الوزراء.

المادة الثانية


على وزير شئون مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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