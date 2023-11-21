ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في وزارة شئون مجلس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (104) لسنة 2023 بتعيين مدير في وزارة شئون مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرْض وزير شئون مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُعين أميرة محمد عبدالله محمد شريف مديراً لإدارة الإعداد والمتابعة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شئون مجلس الوزراء.
المادة الثانية
على وزير شئون مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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