قوات القمع تعتدي بالضرب على المعتقل جمال رجوب وتنقله إلى جهة غير معلومة

MENAFN - Palestine News Network ) النقب المحتل/PNN-نفذت قوات القمع (الكيتر)، اقتحاما لزنزانة المعتقل جمال رجوب (57 عامًا) من مدينة دورا جنوب الخليل، في سجن "ريمون"، واعتدت عليه بالضرب المبرح، ونقلته إلى جهة غير معلومة، دون معرفة أي تفاصيل عن مصيره.





وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان لهما اليوم الثلاثاء، إن قوات القمع، تواصل تصعيد عمليات التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين، مستخدمة كل أنواع الأسلحة، ومنها الكلاب البوليسية، إذ وصلت عمليات التعذيب إلى ذروتها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.





والمعتقل رجوب هو واحد من بين مئات المعتقلين الذين تعرضوا لعمليات تعذيب وتنكيل، تركزت في سجون (مجدو، والنقب، وجلبوع، وعوفر).





والأسير رجوب، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد، وهو جريح سابق، ويعاني مشاكل صحية عديدة.