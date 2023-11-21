قوات القمع تعتدي بالضرب على المعتقل جمال رجوب وتنقله إلى جهة غير معلومة

(MENAFN
- Palestine News Network )
النقب المحتل/PNN-نفذت قوات القمع (الكيتر)، اقتحاما لزنزانة المعتقل جمال رجوب (57 عامًا) من مدينة دورا جنوب الخليل، في سجن "ريمون"، واعتدت عليه بالضرب المبرح، ونقلته إلى جهة غير معلومة، دون معرفة أي تفاصيل عن مصيره.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان لهما اليوم الثلاثاء، إن قوات القمع، تواصل تصعيد عمليات التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين، مستخدمة كل أنواع الأسلحة، ومنها الكلاب البوليسية، إذ وصلت عمليات التعذيب إلى ذروتها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
والمعتقل رجوب هو واحد من بين مئات المعتقلين الذين تعرضوا لعمليات تعذيب وتنكيل، تركزت في سجون (مجدو، والنقب، وجلبوع، وعوفر).
والأسير رجوب، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد، وهو جريح سابق، ويعاني مشاكل صحية عديدة.
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