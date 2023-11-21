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الأونروا: 75% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن

11/21/2023 7:22:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة،PNN- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن 13 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة 75% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ومنذ 46 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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