المعتقلات يواجهن ظروفا اعتقالية صعبة للغاية في سجن الدامون

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن معتقلات سجن "الدامون" يواجهن ظروفا اعتقالية صعبة للغاية، في ظل العقوبات المفروضة عليهن منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.





وأوضحت الهيئة، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن إدارة السجن مارست بحقهن العديد من الإجراءات التنكيلية، وضيّقت الخناق عليهن بشكل كبير من كل النواحي.





وأشارت إلى أن عدد المعتقلات الحالي في سجن الدامون يبلغ 74 معتقلة، بالإضافة إلى معتقلات أخريات موزعات على زنازين ومراكز تحقيق مختلفة.





وأوضحت أن الاحتلال يمارس حملة اعتقال شرسة بحق الفلسطينيات بشكل عام، ويستهدف فلسطينيي أراضي عام 1948، تحت ذرائع وحجج وهمية، مشيرة إلى أن ظروف السجن قاسية ومذلة، حيث الغرف صغيرة ومراقبة بكاميرات طوال الوقت.





وتابعت: يتم أخذ المخدات والأغطية (الحرامات) من الساعة الـ7 صباحا حتى الـ7 مساءً، علما أن شبابيك الغرف تبقى مفتوحة طيلة اليوم ويُمنع إغلاقها، على الرغم من الجو البارد والأمطار.





كما تقوم السجانات بتفتيش المعتقلات تفتيشا عاريا ومذلا يوميا صباحا ومساءً، والمعتقلات مقطوعات عن العالم الخارجي، فلا يوجد زيارات ولا اتصالات بالأهل أو المحامين، بالرغم من أنه يوجد لبعض المعتقلات قرارات محكمة بالسماح لهن بالاتصال، ولكن الإدارة ترفض ذلك.





كما أن المعتقلات ممنوعات من زيارة العيادة وأخذ الأدوية، بالرغم من معاناة عدد منهن من أمراض تستوجب رعاية صحية كبيرة، واقتحام للغرف والأقسام بشكل مفاجئ عدة مرات، وتهجم السجانات على المعتقلات بالضرب والشتم والتهديد دون أي سبب، وإغلاق الكانتينا، وتقديم وجبات أكل سيئة جدا كما ونوعا، وتعقد المحاكم عبر الفيديو (VC)، وهذا إجراء غير مريح، إذ لا توجد خصوصية للحديث مع المحامي، إذ يبقى السجانون ملازمين للمعتقلات طوال الوقت، وسحب كل الأدوات الكهربائية والأغراض الشخصية والمستلزمات اليومية من الغرف.

