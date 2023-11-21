اعلان هام من ديوان الخدمة لهذه الفئة بشأن التعيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة، في ( المؤسسة التعاونية الأردنية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وزارة المالية، هيئة تنظيم قطاع النقل البري) الاطلاع على نقاطهم التنافسية عبر الرابط التالي ( ) خلال الفترة من (2023 / 11/ 23-21)
وقال الديوان في بيان له، إنه يمكن للمتقدمين ارسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت الكترونياً من خلال شاشة البيانات.
وأضاف أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف.
MENAFN21112023000208011052ID1107464827
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.