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اعلان هام من ديوان الخدمة لهذه الفئة بشأن التعيين

11/21/2023 7:21:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة، في ( المؤسسة التعاونية الأردنية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وزارة المالية، هيئة تنظيم قطاع النقل البري) الاطلاع على نقاطهم التنافسية عبر الرابط التالي ( ) خلال الفترة من (2023 / 11/ 23-21)


وقال الديوان في بيان له، إنه يمكن للمتقدمين ارسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت الكترونياً من خلال شاشة البيانات.
وأضاف أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف.






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