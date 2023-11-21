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مسؤول بالمستشفى الإندونيسي: كل من يخرج حياته معرضة للخطر

11/21/2023 7:21:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى الإندونيسي إن الاحتلال دمر الطاقات البشرية والإدارية للمستشفى ما أخرجه عن الخدمة.


وأضاف أن المستشفى محاصر وكل من يخرج منه فحياته عرضة للخطر، مؤكدا أن المستشفى هدف للقصف العشوائي وأنه لا توجد تعليمات بشأن مصير المرضى.


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