مسؤول بالمستشفى الإندونيسي: كل من يخرج حياته معرضة للخطر

مسؤول بالمستشفى الإندونيسي: كل من يخرج حياته معرضة للخطر
التاريخ
11/21/2023 7:21:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى الإندونيسي إن الاحتلال دمر الطاقات البشرية والإدارية للمستشفى ما أخرجه عن الخدمة.
وأضاف أن المستشفى محاصر وكل من يخرج منه فحياته عرضة للخطر، مؤكدا أن المستشفى هدف للقصف العشوائي وأنه لا توجد تعليمات بشأن مصير المرضى.
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