مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، قرب قرية عورتا، جنوب نابلس.
وقال الناشط بمقاومة الاستيطان والجدار يوسف ديرية لـ"وفا "، إن مجموعة من المستعمرين هاجمت مركبات المواطنين الفلسطينيين على المدخل الشرقي للقرية، ما تسبب بأضرار لعدد منها.
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