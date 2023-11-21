أكثر من 80 شهيدا و200 جريح في قصف إسرائيلي على شمال غزة منذ فجر اليوم

MENAFN - Al Wakeel News)قال مصدر طبي إن أكثر من 80 شهيدا و200 جريح ارتقوا منذ فجر اليوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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