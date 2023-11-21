أكثر من 80 شهيدا و200 جريح في قصف إسرائيلي على شمال غزة منذ فجر اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مصدر طبي إن أكثر من 80 شهيدا و200 جريح ارتقوا منذ فجر اليوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.
ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
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