مهيدات يترأس جلسة ويحاضر خلال الاجتماع العاشر لهيئات تنظيم الأدوية في منطقة شرق المتوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ترأس مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات جلسة حول جهود منطقة شرق المتوسط في توحيد الرقابة على الدواء .
جاء ذلك خلال مشاركة مهيدات في الاجتماع العاشر لهيئات تنظيم الأدوية في منطقة شرق المتوسط (EMDRAC) في جمهورية مصر العربية بتنظيم من منظمة الصحة العالمية -المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.
كما قدم مهيدات محاضرة حول إجراءات المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وضبط صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية.
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