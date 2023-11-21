-->

Tuesday, 21 November 2023 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهيدات يترأس جلسة ويحاضر خلال الاجتماع العاشر لهيئات تنظيم الأدوية في منطقة شرق المتوسط

11/21/2023 7:21:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ترأس مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات جلسة حول جهود منطقة شرق المتوسط في توحيد الرقابة على الدواء .
جاء ذلك خلال مشاركة مهيدات في الاجتماع العاشر لهيئات تنظيم الأدوية في منطقة شرق المتوسط (EMDRAC) في جمهورية مصر العربية بتنظيم من منظمة الصحة العالمية -المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.
كما قدم مهيدات محاضرة حول إجراءات المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وضبط صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية.




MENAFN21112023000208011052ID1107464823

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث