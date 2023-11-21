وزير الخارجية الروسي يشيد بالدور القطري في ملف الأسرى

وزير الخارجية الروسي يشيد بالدور القطري في ملف الأسرى
التاريخ
11/21/2023 7:21:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن قطر تعمل بفاعلية وجدية في ملف إطلاق سراح الأسرى، في إشارة إلى اتفاق صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.
كما ندد لافروف بكل "مظاهر الإرهاب التي تنتهك القانون الدولي".
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