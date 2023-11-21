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منصّة زين للإبداع تقيم 30 فعالية ضمن أسبوع الريادة العالمي 2023

11/21/2023 7:21:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن شراكتها الاستراتيجية مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لإطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2023 بنسخته الـ 15 في الأردن، أقامت منصّة زين للإبداع (ZINC) 30 فعالية ريادية في فروعها المنتشرة في عدّة محافظات بالمملكة، استفاد منها أكثر من 1000 طالب وريادي من مختلف محافظات المملكة.
واشتملت فعاليات منصّة زين للإبداع التي أقيمت في الفترة من 12- 19 تشرين الثاني، على ورش عمل وجلسات تدريبية في مجالات ريادة الأعمال والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجة والتسويق الرقمي، قدّمها نخبة من المدربين والمختصين في هذه المجالات، حيث أُقيمت الفعاليات في فروع منصّة زين للإبداع في الجامعة الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، بالإضافة إلى فرعها الرئيسي المتواجد في مجمع الملك الحسين للأعمال.
وتحرص منصّة زين للإبداع سنوياً على إقامة العديد من الفعاليات المتنوعة خلال أسبوع الريادة العالمي الذي يعد الحدث الأكبر في مجال ريادة الأعمال في العالم، لتواصل دورها في خدمة روّاد الأعمال في الأردن، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتحفيزهم على استثمار قدراتهم وتوظيفها، وتنمية مهاراتهم لا سيما في المجالات التي تواكب التطور الحاصل في بيئة الأعمال وتلبي متطلبات الشباب وتتوائم مع احتياجات سوق العمل.
يذكر بأن النسخة الـ 15 الحالية من أسبوع الريادة العالمي في الأردن، انطلقت فعالياتها بتنظيم من مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وتضمنت عدّة محاور كان أبرزها النظم البيئية، التعليم، الشمول، بمشاركة أكثر من90شريك عبر 770 فعالية، أُقيمت وجاهيّاً وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد في كافة محافظات المملكة.




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