وزير الخارجية السعودي: يجب وقف الحرب في غزة فورا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنه يجب وقف الحرب على غزة فوراً.

وأضاف بن فرحان، خلال اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة في موسكو، أن رسالتنا اليوم واضحة وهي أنه يجب وقف الحرب في غزة فورا وإطلاق عملية سلام جادة.

ونوه إلى أن استمرار الاحتلال بانتهاك القانون الدولي يضعف شرعية هذا القانون ويغذي العنف والتطرف، مضيفاً أنه من المهم عند التفكير في اليوم الذي يلي هذه الحرب ألا يقتصر الحل على غزة فقط.

وشدد بن فرحان على أنه يجب أن تكون أولويتنا حماية المدنيين ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية عبر وقف فوري للقتال.