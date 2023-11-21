زيلينسكي يتحدث عن تعرضه لـ 5 أو 6 محاولات اغتيال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه نجا من خمس محاولات اغتيال على الأقل، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
جاء ذلك في حديثه لمجلة The Sun، حيث تابع: "أعتقد أنه كانت هناك 5 أو6 محاولات على الأقل"، وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت أوكرانيا يمكن أن تغتنم فرصة "لقتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجاب زيلينسكي: "هذه حرب، ولأوكرانيا كل الحق في الدفاع عن أراضيها".
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد نفى التقارير حول خطط السلطات الروسية لقتل زيلينسكي.
من جانبه قال نائب مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في مايو، بعد هجمات طائرات أوكرانية مسيرة على الكرملين، إنه لم تعد هناك خيارات غير التصفية الجسدية للرئيس فلاديمير زيلينسكي وفريقه، فيما وصف بيسكوف هذا الهجوم بأنه "محاولة لتنفيذ عمل إرهابي ضد رئيس الدولة الروسية".
روسيا اليوم
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