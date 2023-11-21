-->

Tuesday, 21 November 2023 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زيلينسكي يتحدث عن تعرضه لـ 5 أو 6 محاولات اغتيال

11/21/2023 7:21:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه نجا من خمس محاولات اغتيال على الأقل، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
جاء ذلك في حديثه لمجلة The Sun، حيث تابع: "أعتقد أنه كانت هناك 5 أو6 محاولات على الأقل"، وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت أوكرانيا يمكن أن تغتنم فرصة "لقتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجاب زيلينسكي: "هذه حرب، ولأوكرانيا كل الحق في الدفاع عن أراضيها".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد نفى التقارير حول خطط السلطات الروسية لقتل زيلينسكي.
من جانبه قال نائب مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في مايو، بعد هجمات طائرات أوكرانية مسيرة على الكرملين، إنه لم تعد هناك خيارات غير التصفية الجسدية للرئيس فلاديمير زيلينسكي وفريقه، فيما وصف بيسكوف هذا الهجوم بأنه "محاولة لتنفيذ عمل إرهابي ضد رئيس الدولة الروسية".

روسيا اليوم

MENAFN21112023000208011052ID1107464819

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث