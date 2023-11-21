زيلينسكي يتحدث عن تعرضه لـ 5 أو 6 محاولات اغتيال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه نجا من خمس محاولات اغتيال على الأقل، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.جاء ذلك في حديثه لمجلة The Sun، حيث تابع: "أعتقد أنه كانت هناك 5 أو6 محاولات على الأقل"، وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت أوكرانيا يمكن أن تغتنم فرصة "لقتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجاب زيلينسكي: "هذه حرب، ولأوكرانيا كل الحق في الدفاع عن أراضيها".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد نفى التقارير حول خطط السلطات الروسية لقتل زيلينسكي.

من جانبه قال نائب مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في مايو، بعد هجمات طائرات أوكرانية مسيرة على الكرملين، إنه لم تعد هناك خيارات غير التصفية الجسدية للرئيس فلاديمير زيلينسكي وفريقه، فيما وصف بيسكوف هذا الهجوم بأنه "محاولة لتنفيذ عمل إرهابي ضد رئيس الدولة الروسية".

روسيا اليوم