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حزب الاتحاد الوطني الأردني ينظم يوم طبي خيري بالتعاون مع جمعية ندى الصباح

11/21/2023 7:21:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في إطار جهود التكافل والدعم المجتمعي، قام حزب الاتحاد الوطني الأردني بالتعاون مع جمعية ندى الصباح الخيرية بتنظيم يوم طبي مجاني للعيون والأنف والأذن والحنجرة في مدينة الرصيفة. تحت إشراف السيدة صباح أمين، رئيسة الجمعية، تم تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من ٢٠٠ شخص، حيث تضمن اليوم الطبي الفحص الطبي وتوجيه بعض الحالات الخاصة إلى المستشفى لضمان استكمال العلاج مجانًا، سواء كان ذلك من خلال عمليات جراحية أو توفير نظارات طبية ومتابعة الحالات.
وتقدمت جمعية ندى الصباح بالشكر الجزيل لحزب الاتحاد الوطني وللكادر الطبي المشارك، وعبرت عن امتنانها للسيدة أمنه الزبن، العضو المركزي في حزب الإتحادالوطني الأردني، على الدعم الفعّال والمساهمة الكبيرة التي ساهموا بها في نجاح اليوم الطبي وتحقيق هدفه الإنساني.
حيث شهد اليوم الطبي مشاركة فعّالة من قبل أهالي الرصيفة الكرام، حيث انخرطوا بفرح في استفادة من الفحوصات الطبية المجانية والاستشارات الطبية المتخصصة. تجسدت روح التكافل والتعاون في تلك الفعالية الصحية التي تعززت بفضل التفاعل الإيجابي والتواصل الفعّال بين فريق الجمعية والمراجعين.
اذ تندرج هذه المبادرة الإنسانية في سياق الالتزام الاجتماعي، حيث تمثلت في توفير الرعاية الصحية المجانية للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وتحويل الحالات الخاصة إلى المستشفى لضمان تلقي الرعاية الكاملة. يبرز هذا التوجيه الإنساني الذي يتبناه حزب الاتحاد الوطني الأردني في خدمة المجتمع.
تعتبر هذه المبادرة الطبية خطوة إيجابية نحو بناء جسور التواصل، وتعزز التفاهم والتكامل في تحسين خدمات الرعاية الصحية. يعكس هذا العمل الجماعي التزامًا مستدامًا بتحسين الحياة الصحية والاجتماعية للمجتمع المحلي.
اختتمت الجمعية وحزب الاتحاد الوطني الأردني هذا اليوم الطبي بفخر، مؤكدين على استمرار جهودهم المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم المزيد من المبادرات الخدمية التي تعزز رفاهية وصحة المجتمع.













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