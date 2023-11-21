بيسكوف يعلق على تصريح زيلينسكي حول محاولة اغتيال بوتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن سلطات كييف قامت بمحاولات لفظية عديدة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها في الواقع لم تنجح.

وفي تعليقه على تهديدات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الموجهة إلى بوتين قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إذا كنتم تتذكرون، فقد تعرض (الرئيس) بوتين لهجوم لفظي من جانب أوكرانيا مرات عديدة على مستويات مختلفة. ندرك ذلك بشكل جيد. لن ينجحوا".

وأضاف: "لا نشك في أننا سنحقق جميع الأهداف والمهام للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

روسيا اليوم