صور- مشاهد من قصف الاحتلال لغرفة العمليات بمستشفى الاندونيسي في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وثق صحفي من داخل المستشفى الإندونيسي لحظات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لغرفة العمليات، مما أسفر عن استشهاد العشرات وفقا لوزراة الصحة في غزة
وأوضح منير البرش، مدير عام الصحة، أن هناك مخاوف من تكرار الاحتلال لمجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي.
وأثناء توثيق المجزرة، أفاد البرش ان هناك مريض كان يجري عملية بتر في غرفة العمليات، وعندما قامت قوات الاحتلال بالقصف، أسفر ذلك عن استشهاده وعدد آخر من الأطفال والنساء والرجال الذين ارتقوا بقصف الاحتلال لقسم الجراحة والافاقة بالمستشفى .
MENAFN21112023000208011052ID1107464813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.