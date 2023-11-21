-->

Tuesday, 21 November 2023 04:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صور- مشاهد من قصف الاحتلال لغرفة العمليات بمستشفى الاندونيسي في غزة

11/21/2023 7:21:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثق صحفي من داخل المستشفى الإندونيسي لحظات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لغرفة العمليات، مما أسفر عن استشهاد العشرات وفقا لوزراة الصحة في غزة

وأوضح منير البرش، مدير عام الصحة، أن هناك مخاوف من تكرار الاحتلال لمجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي.


وأثناء توثيق المجزرة، أفاد البرش ان هناك مريض كان يجري عملية بتر في غرفة العمليات، وعندما قامت قوات الاحتلال بالقصف، أسفر ذلك عن استشهاده وعدد آخر من الأطفال والنساء والرجال الذين ارتقوا بقصف الاحتلال لقسم الجراحة والافاقة بالمستشفى .














MENAFN21112023000208011052ID1107464813

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث