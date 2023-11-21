صور- مشاهد من قصف الاحتلال لغرفة العمليات بمستشفى الاندونيسي في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)وثق صحفي من داخل المستشفى الإندونيسي لحظات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لغرفة العمليات، مما أسفر عن استشهاد العشرات وفقا لوزراة الصحة في غزة

وأوضح منير البرش، مدير عام الصحة، أن هناك مخاوف من تكرار الاحتلال لمجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي.



وأثناء توثيق المجزرة، أفاد البرش ان هناك مريض كان يجري عملية بتر في غرفة العمليات، وعندما قامت قوات الاحتلال بالقصف، أسفر ذلك عن استشهاده وعدد آخر من الأطفال والنساء والرجال الذين ارتقوا بقصف الاحتلال لقسم الجراحة والافاقة بالمستشفى .

































