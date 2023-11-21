البرنامج الخليجي (مهارات الغد) يركز على دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تتواصل فعاليات البرنامج الشبابي الخليجي (مهارات الغد)، الذي تستضيفه مملكة البحرين، بالتعاون بين وزارة شؤون الشباب، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري ولغاية الأول من ديسمبر المقبل.
وشهد اليوم الثاني من برنامج (مهارات الغد) حواراً شبابياً مفتوحاً بعنوان التنمية المستدامة شاركت فيه جهان المرباطي المسؤولة الأولى للبرامج التنموية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قامت بتعريف الشباب الخليجي بأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة وعددها 17 هدفاً، وتوجهات الأمم المتحدة لبلدان العالم بضرورة السعي نحو تحقيق تلك الأهداف حتى العام 2030، حيث تتضمن الأهداف جوانب اجتماعية وتعليمية وصحية ورياضية وشبابية، واقتصادية، وبيئية وغيرها.
وخلال النقاش تم التأكيد على دور الشباب الخليجي في تحقيق الأهداف الأممية عبر خلق وعي شبابي بمستقبل الكرة الأرضية والبدء في تغيير الأفكار والسلوكيات والاتجاه نحو الابتكار لتقديم حلول مناسبة لكافة التحديات التي تعترض العالم والوصول الى الأهداف الأممية.
وتم التأكيد خلال الحلقة النقاشية على أهمية دور الشباب باعتبارهم المحرك الأساسي للتغير الإيجابي في بلدان العالم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ابتكار الحلول للتحديات التنموية ومنح الفرصة للشباب لتنفيذ ابتكاراتهم وتقلدهم لمناصب عليا.
وفي ورشة العمل الثانية قدم السيد أحمد بن الأسود مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في المنامة ورقة عمل حول كيفية تحقيق الأهداف، من خلال تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات لكل مجموعة هدف تنموي تعمل من خلاله على تقديم حلول مقترحة للتنمية المستدامة ووصف التحديات التي تواجه هذه الحلول وكيفية تخطيها ثم أطلعهم على معالجة الأمم المتحدة للتحديات التي تواجه التنمية.
وخلال ورشة العمل تم التأكيد على أن العالم حالياً بلغ نصف المسار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن دور الشباب الآن أصبح محورياً وهاماً لتسريع عملية الوصول إلى تحقيق الأهداف وتخطي التحديات بأفكارهم باعتبارهم الأقدر على توصيف المستقبل والانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي للأهداف الأممية.
يذكر أن استضافة مملكة البحرين لبرنامج (مهارات الغد)، يأتي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، لزيادة حجم البرامج والمبادرات التي تقدم للشباب الخليجي في مختلف المجالات، التي تهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم والانطلاق بأفكارهم ومشاريعهم، وتأكيد حرص الدول الأعضاء على تعظيم دور الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات والفرص التدريبية اللازمة لبناء مهارات تعينهم في المستقبل.
ويتضمن برنامج (مهارات الغد) ورش عمل متنوعة تقدمها شخصيات أكاديمية متخصصة في تنمية المهارات، وحلقات نقاشية بين متحدثين من أصحاب الخبرات والشباب لتبادل التجارب والمعلومات، بالإضافة إلى جلسات نقاشية مع المختصين علاوة على النقاش المباشر بين القيادات الشبابية ونخبة من الشباب، كما أن وزارة شؤون الشباب أعدت برامج مصاحبة، بهدف التعريف على المشروعات الحضرية والتنموية والتاريخية والتراثية في مملكة البحرين.
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