البرنامج الخليجي (مهارات الغد) يركز على دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تتواصل فعاليات البرنامج الشبابي الخليجي (مهارات الغد)، الذي تستضيفه مملكة البحرين، بالتعاون بين وزارة شؤون الشباب، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري ولغاية الأول من ديسمبر المقبل.





وشهد اليوم الثاني من برنامج (مهارات الغد) حواراً شبابياً مفتوحاً بعنوان التنمية المستدامة شاركت فيه جهان المرباطي المسؤولة الأولى للبرامج التنموية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قامت بتعريف الشباب الخليجي بأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة وعددها 17 هدفاً، وتوجهات الأمم المتحدة لبلدان العالم بضرورة السعي نحو تحقيق تلك الأهداف حتى العام 2030، حيث تتضمن الأهداف جوانب اجتماعية وتعليمية وصحية ورياضية وشبابية، واقتصادية، وبيئية وغيرها.





وخلال النقاش تم التأكيد على دور الشباب الخليجي في تحقيق الأهداف الأممية عبر خلق وعي شبابي بمستقبل الكرة الأرضية والبدء في تغيير الأفكار والسلوكيات والاتجاه نحو الابتكار لتقديم حلول مناسبة لكافة التحديات التي تعترض العالم والوصول الى الأهداف الأممية.





وتم التأكيد خلال الحلقة النقاشية على أهمية دور الشباب باعتبارهم المحرك الأساسي للتغير الإيجابي في بلدان العالم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ابتكار الحلول للتحديات التنموية ومنح الفرصة للشباب لتنفيذ ابتكاراتهم وتقلدهم لمناصب عليا.





وفي ورشة العمل الثانية قدم السيد أحمد بن الأسود مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في المنامة ورقة عمل حول كيفية تحقيق الأهداف، من خلال تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات لكل مجموعة هدف تنموي تعمل من خلاله على تقديم حلول مقترحة للتنمية المستدامة ووصف التحديات التي تواجه هذه الحلول وكيفية تخطيها ثم أطلعهم على معالجة الأمم المتحدة للتحديات التي تواجه التنمية.





وخلال ورشة العمل تم التأكيد على أن العالم حالياً بلغ نصف المسار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن دور الشباب الآن أصبح محورياً وهاماً لتسريع عملية الوصول إلى تحقيق الأهداف وتخطي التحديات بأفكارهم باعتبارهم الأقدر على توصيف المستقبل والانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي للأهداف الأممية.





يذكر أن استضافة مملكة البحرين لبرنامج (مهارات الغد)، يأتي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، لزيادة حجم البرامج والمبادرات التي تقدم للشباب الخليجي في مختلف المجالات، التي تهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم والانطلاق بأفكارهم ومشاريعهم، وتأكيد حرص الدول الأعضاء على تعظيم دور الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات والفرص التدريبية اللازمة لبناء مهارات تعينهم في المستقبل.





ويتضمن برنامج (مهارات الغد) ورش عمل متنوعة تقدمها شخصيات أكاديمية متخصصة في تنمية المهارات، وحلقات نقاشية بين متحدثين من أصحاب الخبرات والشباب لتبادل التجارب والمعلومات، بالإضافة إلى جلسات نقاشية مع المختصين علاوة على النقاش المباشر بين القيادات الشبابية ونخبة من الشباب، كما أن وزارة شؤون الشباب أعدت برامج مصاحبة، بهدف التعريف على المشروعات الحضرية والتنموية والتاريخية والتراثية في مملكة البحرين.