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مساعد رئيس الأمن العام يستقبل وفداً من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي

11/21/2023 7:18:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب، اليوم الثلاثاء، وفداً من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مساعد رئيس الأمن العام، خلال اللقاء، على دور هذه الزيارات واللقاءات في تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين، وبحث سبل وآليات تطوير التعاون الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في إطار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال إن هذه اللقاءات تهدف أيضا إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أهم التحديات المشتركة وسبل التعامل معها.

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