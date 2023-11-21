مساعد رئيس الأمن العام يستقبل وفداً من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب، اليوم الثلاثاء، وفداً من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد مساعد رئيس الأمن العام، خلال اللقاء، على دور هذه الزيارات واللقاءات في تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين، وبحث سبل وآليات تطوير التعاون الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في إطار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال إن هذه اللقاءات تهدف أيضا إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أهم التحديات المشتركة وسبل التعامل معها.
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