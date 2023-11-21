مصرف البحرين المركزي: تغطية الإصدار 110 بقيمة 100 مليون دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 110 (ISIN BH000VV3X218) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.





وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 23 نوفمبر 2023 وتنتهي في 21 نوفمبر 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.40% مقارنة بسعر الفائدة 6.46% للإصدار السابق بتاريخ 19 أكتوبر 2023.





وبلغ معدل سعر الخصم 93.925% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 93.877% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 206%.





كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته

2.110 مليار دينار.