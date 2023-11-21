مصرف البحرين المركزي: تغطية الإصدار 110 بقيمة 100 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 110 (ISIN BH000VV3X218) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 23 نوفمبر 2023 وتنتهي في 21 نوفمبر 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.40% مقارنة بسعر الفائدة 6.46% للإصدار السابق بتاريخ 19 أكتوبر 2023.
وبلغ معدل سعر الخصم 93.925% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 93.877% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 206%.
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته
2.110 مليار دينار.
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