الاحتلال يهدم منزلا في بلدة العيسوية بالقدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، بالجرافات بعد اقتحام البلدة ومحاصرة الحي الذي يقع فيه المنزل.



وقالت اللجنة الشعبية في بلدة العيسوية في بيان، إن المنزل يقطن فيه عائلة مكونة من خمسة أفراد، مشيرة إلى أن صاحب المنزل تعرض لغرامات مالية باهظة فرضتها بلدية الاحتلال قبل أن تحضر اليوم إلى البلدة لهدمه.



يشار إلى أن قوات الاحتلال استخدمت هدم المنازل كعقاب جماعي بحق المقدسيين الذين يُمنعون من الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال للبناء.

