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إصابة 3 أطفال وشابين برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

11/21/2023 6:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أصيب، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال، وشابان، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفاد مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الاسعاف نقلت 3 أطفال وشابين أصيبوا بالأطراف، والصدر، خلال اقتحام مخيم بلاطة.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة، وانتشرت في شوارعه، قبل أن تحاصر منزلا.


وذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يقتحم فيها الاحتلال مخيم بلاطة خلال 24 ساعة.


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