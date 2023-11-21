جيش الاحتلال يسمح بعودة سكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كلم عن غزة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أصبح بإمكان جميع سكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن حدود قطاع غزة العودة إلى منازلهم.وأفاد في بيان بأن "شعبة غزة قررت أن جميع سكان المستوطنات التي تبعد أكثر من أربعة كيلومترات عن الحدود مع قطاع غزة سيتمكنون من العودة إلى منازلهم".



يشار أنه قبل هذا القرار، كان على جميع سكان المستوطنات التي تبعد مسافة سبعة كيلومترات عن حدود القطاع أن يقوموا بإخلاء منازلهم.



يذكر أنه بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر، قررت الحكومة الإسرائيلية إجلاء سكان بلدات غلاف غزة، ومن بينها سديروت وهي أكبر التجمعات الإسرائيلية في محيط غلاف غزة، وتمثل أيضا أقرب تجمع إسرائيلي لغزة إذ تبعد عنه بنحو 1.5 كيلومتر فقط.



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