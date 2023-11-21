جيش الاحتلال يسمح بعودة سكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كلم عن غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أصبح بإمكان جميع سكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن حدود قطاع غزة العودة إلى منازلهم.
وأفاد في بيان بأن "شعبة غزة قررت أن جميع سكان المستوطنات التي تبعد أكثر من أربعة كيلومترات عن الحدود مع قطاع غزة سيتمكنون من العودة إلى منازلهم".
يشار أنه قبل هذا القرار، كان على جميع سكان المستوطنات التي تبعد مسافة سبعة كيلومترات عن حدود القطاع أن يقوموا بإخلاء منازلهم.
يذكر أنه بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر، قررت الحكومة الإسرائيلية إجلاء سكان بلدات غلاف غزة، ومن بينها سديروت وهي أكبر التجمعات الإسرائيلية في محيط غلاف غزة، وتمثل أيضا أقرب تجمع إسرائيلي لغزة إذ تبعد عنه بنحو 1.5 كيلومتر فقط.
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روسيا اليوم
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