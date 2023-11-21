أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بكوادرنا بشمال غزة

أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بكوادرنا بشمال غزة
التاريخ
11/21/2023 6:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المنسق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود ، اليوم الثلاثاء، انقطاع اتصالهم بالطواقم الطبية في شمال قطاع غزة.
واكد المنسق أن الوضع الصحي في غزة كارثي.
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