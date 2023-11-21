إضافة جديدة لـ'غوغل كروم' من أجل مواجهة الإعلانات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يُعد Ad Accelerator امتداداً جديداً لمتصفحات الويب المستندة إلى كروميوم، مثل غوغل كروم أو مايكروسوفت إيدج، والغرض الوحيد منه هو تسهيل التعامل مع الإعلانات على يوتيوب.وتقوم الإضافة الجديدة بكتم الإعلانات عند اكتشافها، وزيادة سرعة تشغيلها. وببساطة، فهو يقدم الإعلانات بسرعة ويكتم صوتها على موقع يوتيوب، ويستخدم تقنية مختلفة قليلاً عن ملحق Fadblock، الذي يقوم بتخطي الإعلان، أو إعادة توجيهه بسرعة على يوتيوب.



وتتخذ غوغل إجراءات صارمة ضد استخدام أدوات حظر الإعلانات على يوتيوب. وقد يعرض الموقع مطالبات للمستخدمين، عندما يكتشف أدوات حظر المحتوى التي تطلب من المستخدمين إما إيقاف تشغيل أداة حظر الإعلانات، أو شراء يوتيوب بريميوم.



وفي حين أن معظم أدوات حظر المحتوى التقليدية تعافت دائماً من تقنيات مكافحة حظر الإعلانات الجديدة على يوتيوب، فمن الجيد دائماً معرفة التقنيات المحتملة الأخرى للتعامل مع الإعلانات على موقع نشر الفيديو الشهير.



ويتم تثبيت Ad Accelerator على أي متصفح يستند إلى كروميوم بسهولة، ويعمل تلقائياً على كتم صوت الإعلانات بمجرد تثبيته، كما يعمل على تسريع تشغيل الإعلان، ولكنه لا يتخطى الإعلانات في هذه المرحلة، وسوف ترى الإعلان، ولكن فقط لجزء بسيط من الوقت الذي يستغرقه التشغيل بشكل طبيعي.

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