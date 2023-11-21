شويغو: القوات الأوكرانية فشلت في تنفيذ عملية إنزال في خيرسون وتكبدت خسائر فادحة

شويغو: القوات الأوكرانية فشلت في تنفيذ عملية إنزال في خيرسون وتكبدت خسائر فادحة
التاريخ
11/21/2023 6:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن كل محاولات القوات الأوكرانية لتنفيذ عملية إنزال على محور خيرسون باءت بالفشل، وتكبدت الوحدات الأوكرانية خسائر فادحة هناك.
روسيا اليوم
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