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الطاقة: توريد النفط العراقي إلى الأردن ما زال متوقفاً

11/21/2023 6:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية اماني العزام، إن توريد النفط العراقي إلى الأردن ما زال متوقفاً حتى اليوم، بسبب استمرار احتجاجات بعض الفصائل على الحدود الأردنية العراقية نتيجة للحرب على غزة.
ولم توضح العزام، في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" موعداً متوقعا لاستئناف توريد النفط المُحمل بالصهاريج.
وتوقفت حركة صهاريج النفط من خزانات جيهان في كركوك العراقية إلى الأردن، منذ نهاية الشهر الماضي، بعد أن قامت بعض الفصائل بإغلاق الطريق على الحدود، احتجاجاً على حرب الاحتلال على قطاع غزة.
ووفقاً لبيانات شركة سومو النفطية العراقية، بلغ اجمالي الكميات المصدرة إلى الأردن الشهر الماضي ما يقارب 465 ألف برميل، بقيمة بلغت نحو 36 مليون دولار.




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