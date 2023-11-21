الأسرة النيابية تدعو المنظمات الدولية لإنقاذ أطفال غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأُسرة النيابية زينب البدول، إن الطفل الفلسطيني أصبح وعلى مرأى العالم، هدفًا لبنادق الاحتلال وقذائفه المُنهمرة فوق رؤوس الفلسطينيين العُزل، دون رحمة أو خوف أو التزام بالمواثيق الدولية المُتعلقة بالطفل وحمايته.



وأكدت البدول، في بيان للجنة اليوم الثلاثاء، بمُناسبة اليوم العالمي للطفل الذي صادف أمس الاثنين، أن المُنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية تكتفي فقط بإحصاء عدد الأطفال الشهداء والجرحى في غزة، مشددة على ضرورة أن تقوم هذه المُنظمات على اختلاف أهدافها، بالتحرك لإنقاذ الطفل الفلسطيني بأسرع وقت مُمكن، لأن الشعارات تسقط أمام مشاهد قتل الأطفال وتشريدهم وتحطيم أحلامهم، جراء آلة القتل الصهيونية.

وأشارت إلى أن قرار الجمعية العامة للأُمم المُتحدة الصادر عام 1954، يوصي باعتماد (يوم الطفل العالمي)، ليكون يومًا لنشر ثقافة العناية بالأطفال وتحقيق الرفاه لهم.