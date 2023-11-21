الأسرة النيابية تدعو المنظمات الدولية لإنقاذ أطفال غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأُسرة النيابية زينب البدول، إن الطفل الفلسطيني أصبح وعلى مرأى العالم، هدفًا لبنادق الاحتلال وقذائفه المُنهمرة فوق رؤوس الفلسطينيين العُزل، دون رحمة أو خوف أو التزام بالمواثيق الدولية المُتعلقة بالطفل وحمايته.
وأكدت البدول، في بيان للجنة اليوم الثلاثاء، بمُناسبة اليوم العالمي للطفل الذي صادف أمس الاثنين، أن المُنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية تكتفي فقط بإحصاء عدد الأطفال الشهداء والجرحى في غزة، مشددة على ضرورة أن تقوم هذه المُنظمات على اختلاف أهدافها، بالتحرك لإنقاذ الطفل الفلسطيني بأسرع وقت مُمكن، لأن الشعارات تسقط أمام مشاهد قتل الأطفال وتشريدهم وتحطيم أحلامهم، جراء آلة القتل الصهيونية.
وأشارت إلى أن قرار الجمعية العامة للأُمم المُتحدة الصادر عام 1954، يوصي باعتماد (يوم الطفل العالمي)، ليكون يومًا لنشر ثقافة العناية بالأطفال وتحقيق الرفاه لهم.
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