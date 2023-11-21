محامية: على الإعلام التركيز على القصص الفردية في غزة بدلا من تقديم احصائيات

محامية: على الإعلام التركيز على القصص الفردية في غزة بدلا من تقديم احصائيات
التاريخ
11/21/2023 6:10:32 AM
(MENAFN
- Amman Net) وضحت المحامية بسمة العواملة كيف يمكن للإعلام أن يسهم في تجسيد الأحداث الإنسانية في قطاع غزة والتركيز على القصص الفردية بدلا من تقديم الإحصائيات فقط.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · المحامية بسمة العواملة توضح كيف يمكن للإعلام أن يسهم في تجسيد الأحداث الإنسانية في قطاع غزة
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