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محامية: على الإعلام التركيز على القصص الفردية في غزة بدلا من تقديم احصائيات

11/21/2023 6:10:32 AM
(MENAFN- Amman Net) وضحت المحامية بسمة العواملة كيف يمكن للإعلام أن يسهم في تجسيد الأحداث الإنسانية في قطاع غزة والتركيز على القصص الفردية بدلا من تقديم الإحصائيات فقط.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · المحامية بسمة العواملة توضح كيف يمكن للإعلام أن يسهم في تجسيد الأحداث الإنسانية في قطاع غزة

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