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استشهاد صحفيّين ومدني في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

11/21/2023 6:10:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-استشهد صحفيان اثنان ومدني في قصف إسرائيلي استهدفهم في محيط بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن 3 مواطنين (صحافيين ومدني) استشهدوا في قصف معاد لمثلث طيرحرفا الجبين.

ونعت قناة الميادين استشهاد مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع المعماري الذين لقيا حتفهما في هذا القصف.



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