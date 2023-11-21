استشهاد صحفيّين ومدني في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

استشهاد صحفيّين ومدني في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
التاريخ
11/21/2023 6:10:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-استشهد صحفيان اثنان ومدني في قصف إسرائيلي استهدفهم في محيط بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن 3 مواطنين (صحافيين ومدني) استشهدوا في قصف معاد لمثلث طيرحرفا الجبين.
ونعت قناة الميادين استشهاد مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع المعماري الذين لقيا حتفهما في هذا القصف.
MENAFN21112023000205011050ID1107464139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.