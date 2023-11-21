غوتيريش يرفض إقامة ((نظام حماية)) برعاية أممية في غزة بعد الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأمم المتحدة/PNN-رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقامة ((نظام حماية)) تحت رعاية الأمم المتحدة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، وفق ما أوردته ((وكالة الأنباء الألمانية)).
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي أمس (الاثنين): ((لا أعتقد أن نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة هو الحل))، ودعا، عوضا عن ذلك، إلى مرحلة انتقالية تشارك فيها الولايات المتحدة والدول العربية.
وأضاف: ((على الجميع أن يجتمعوا لتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقالية تسمح بسلطة فلسطينية قوية تتولى المسؤولية في غزة، ومن ثم، بناء على ذلك، التحرك أخيرا... وبطريقة حازمة لا رجعة فيها، نحو حل الدولتين على أساس المبادئ التي أرساها المجتمع الدولي إلى حد كبير والتي حددتُها مرارا وتكرارا)).
وتابع: ((أعتقد أننا بحاجة إلى نهج متعدد الأطراف تتعاون فيه مختلف البلدان والكيانات)).
وختم: ((بالنسبة لإسرائيل، تعد الولايات المتحدة بالطبع هي الضامن الرئيسي لأمنها. وبالنسبة للفلسطينيين، تعتبر الدول المجاورة والدول العربية في المنطقة ضرورية)).
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