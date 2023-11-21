غوتيريش يرفض إقامة ((نظام حماية)) برعاية أممية في غزة بعد الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) الأمم المتحدة/PNN-رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقامة ((نظام حماية)) تحت رعاية الأمم المتحدة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، وفق ما أوردته ((وكالة الأنباء الألمانية)).





وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي أمس (الاثنين): ((لا أعتقد أن نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة هو الحل))، ودعا، عوضا عن ذلك، إلى مرحلة انتقالية تشارك فيها الولايات المتحدة والدول العربية.





وأضاف: ((على الجميع أن يجتمعوا لتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقالية تسمح بسلطة فلسطينية قوية تتولى المسؤولية في غزة، ومن ثم، بناء على ذلك، التحرك أخيرا... وبطريقة حازمة لا رجعة فيها، نحو حل الدولتين على أساس المبادئ التي أرساها المجتمع الدولي إلى حد كبير والتي حددتُها مرارا وتكرارا)).





وتابع: ((أعتقد أننا بحاجة إلى نهج متعدد الأطراف تتعاون فيه مختلف البلدان والكيانات)).





وختم: ((بالنسبة لإسرائيل، تعد الولايات المتحدة بالطبع هي الضامن الرئيسي لأمنها. وبالنسبة للفلسطينيين، تعتبر الدول المجاورة والدول العربية في المنطقة ضرورية)).