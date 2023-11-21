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وزير المواصلات والاتصالات يشارك في مؤتمر (إيكاو) للطيران والوقود البديل

11/21/2023 6:05:30 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يشارك محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، في مؤتمر (إيكاو) الثالث للطيران والوقود البديل، المنعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري، بحضور وفود رفيعة المستوى من أكثر من 191 دولة.

وأكد وزير المواصلات والاتصالات، دعم مملكة البحرين الدائم لجهود منظمة الطيران المدني الدولي وأهدافها الرامية لاستدامة قطاع الطيران والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أهمية هذا المؤتمر ودوره في توفير منصة لتبادل الأفكار وتعزيز الجهود بين الدول للتصدي للتحديات البيئية والانبعاثات الكربونية في هذا القطاع الحيوي الهام.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة سبل خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران المدني، والعمل المشترك لخفض الانبعاثات الكربونية لصفر بحلول عام 2050.

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