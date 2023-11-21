وزير المواصلات والاتصالات يشارك في مؤتمر (إيكاو) للطيران والوقود البديل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يشارك محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، في مؤتمر (إيكاو) الثالث للطيران والوقود البديل، المنعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري، بحضور وفود رفيعة المستوى من أكثر من 191 دولة.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات، دعم مملكة البحرين الدائم لجهود منظمة الطيران المدني الدولي وأهدافها الرامية لاستدامة قطاع الطيران والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أهمية هذا المؤتمر ودوره في توفير منصة لتبادل الأفكار وتعزيز الجهود بين الدول للتصدي للتحديات البيئية والانبعاثات الكربونية في هذا القطاع الحيوي الهام.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة سبل خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران المدني، والعمل المشترك لخفض الانبعاثات الكربونية لصفر بحلول عام 2050.
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