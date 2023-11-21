وزير العمل يشارك في مؤتمر وزراء العمل بمنظمة التعاون الإسلامي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، اليوم الثلاثاء، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر الخامس لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد تحت شعار (حلول رقمية مبتكرة لخدمات العمل والتوظيف في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي)، خلال الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر 2023 في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، بحضور حسين طه إبراهيم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومشاركة وزراء العمل بالدول الأعضاء في المنظمة وممثلين عن المنظمات الإسلامية والدولية المعنية.

ويناقش المؤتمر عددا من القضايا، من أبرزها أوضاع أسواق العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والسياسات المقترحة لتعزيز أوضاع أسواق العمل على صعيد التوظيف والحماية الاجتماعية، فضلاً عن بحث تنمية المهارات والاهتمام بالتعليم المهني والفني وتشجيع الدول للاستفادة من علوم التكنولوجيا والابتكار للنهوض وتخفيف آثار البطالة، إلى جانب العمل على تحسين الأنظمة التعليمية والتدريبية لتتلاءم مع احتياجات أسواق العمل، إضافة إلى تشجيع تبادل المعلومات والتجارب الناجحة في مجال التوظيف وتدابير دعم التعافي الاقتصادي.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أوضح حميدان أن المشاركة في هذا المؤتمر تأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون المشترك بين الدول الإسلامية على صعيد العمل وتنمية القوى العاملة وتعزيز مقومات أسواق العمل وتبادل التجارب والخبرات على صعيد معالجة البطالة.

وأكد في هذا الشأن دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي في إطار برنامج عملها والمشروعات التي تقوم بها لدعم تطوير وتنمية أسواق العمل في الدول الأعضاء، لافتاً في هذا السياق

إلى أن وفد المملكة سيطلع المؤتمر على أبرز إنجازات المملكة ومبادراتها في مجال خفض عدد الباحثين عن عمل وتنمية الموارد البشرية، وكذلك الخطط الاستراتيجية التي تتخذها المملكة لاستمرار إصلاح وتنظيم سوق العمل، والإنجازات التي حققتها على صعيد تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها مهنياً، فضلاً عن تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين خلال فترة بحثهم عن عمل.