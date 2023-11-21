وزير العمل يشارك في مؤتمر وزراء العمل بمنظمة التعاون الإسلامي

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، اليوم الثلاثاء، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر الخامس لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد تحت شعار (حلول رقمية مبتكرة لخدمات العمل والتوظيف في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي)، خلال الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر 2023 في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، بحضور حسين طه إبراهيم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومشاركة وزراء العمل بالدول الأعضاء في المنظمة وممثلين عن المنظمات الإسلامية والدولية المعنية.
ويناقش المؤتمر عددا من القضايا، من أبرزها أوضاع أسواق العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والسياسات المقترحة لتعزيز أوضاع أسواق العمل على صعيد التوظيف والحماية الاجتماعية، فضلاً عن بحث تنمية المهارات والاهتمام بالتعليم المهني والفني وتشجيع الدول للاستفادة من علوم التكنولوجيا والابتكار للنهوض وتخفيف آثار البطالة، إلى جانب العمل على تحسين الأنظمة التعليمية والتدريبية لتتلاءم مع احتياجات أسواق العمل، إضافة إلى تشجيع تبادل المعلومات والتجارب الناجحة في مجال التوظيف وتدابير دعم التعافي الاقتصادي.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أوضح حميدان أن المشاركة في هذا المؤتمر تأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون المشترك بين الدول الإسلامية على صعيد العمل وتنمية القوى العاملة وتعزيز مقومات أسواق العمل وتبادل التجارب والخبرات على صعيد معالجة البطالة.
وأكد في هذا الشأن دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي في إطار برنامج عملها والمشروعات التي تقوم بها لدعم تطوير وتنمية أسواق العمل في الدول الأعضاء، لافتاً في هذا السياق
إلى أن وفد المملكة سيطلع المؤتمر على أبرز إنجازات المملكة ومبادراتها في مجال خفض عدد الباحثين عن عمل وتنمية الموارد البشرية، وكذلك الخطط الاستراتيجية التي تتخذها المملكة لاستمرار إصلاح وتنظيم سوق العمل، والإنجازات التي حققتها على صعيد تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها مهنياً، فضلاً عن تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين خلال فترة بحثهم عن عمل.
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