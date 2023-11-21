30 لاعباً يتنافسون على جائزة دبي غلوب سوكر.. وصراع رباعي على جائزة مارادونا



كشف مجلس دبي الرياضي عن انطلاق فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي والدورة الرابعة عشرة من جوائز دبي غلوب سوكر، أحد أبرز الفعاليات العالمية التي تحتفي بالتميز في كرة القدم، يوم 19 يناير المقبل في منتجع أتلانتس النخلة الفاخر، ويشهد تنافس 30 لاعباً على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، بمن فيهم عشرة لاعبين من فريق مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وهاري كين من بايرن ميونيخ، وجود بيلينجهام من ريال مدريد، ومحمد صلاح من ليفربول.

ويستضيف حفل الجوائز ومؤتمر دبي الرياضي الدولي نخبة من ألمع نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، بينما تسجل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم هيمنة اللاعبين الأوروبيين إلى جانب كريستيانو رونالدو من نادي النصر السعودي، وليونيل ميسي من نادي إنتر ميامي.



وتضم قائمة المرشحات الـ20 لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم كل من إيتانا بونماتي الفائزة بكأس العالم مع منتخب إسبانيا، وسامانثا كير من نادي تشيلسي للسيدات، ونجمة المنتخب الألماني ألكساندرا بوب. في حين تتضمن قائمة النوادي المرشحة لجائزة أفضل نادي كرة قدم للسيدات، نادي برشلونة حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ونادي تشيلسي الفائز لست مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات. كما تبرز أندية نابولي والأهلي والاتحاد وفلومينينسي ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال.



ثلاثية تاريخية

ويتصدر بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي والذي قاد فريقه للفوز بثلاثية تاريخية، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب كرة قدم، إلى جانب المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد نادي الأهلي للحصول على خمسة تتويجات خلال 10 أشهر فقط؛ وكارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد والأكثر تتويجاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز باللقب أربع مرات. ويتنافس كل من هالاند وكين ورونالدو ومبابي على الفوز بجائزة مارادونا لأفضل هداف، حيث لا يفصل بينهم سوى فارق بسيط في عدد الأهداف، وذلك قبل أقل من ستة أسابيع على نهاية العام.



وتشهد دورة هذا العام إضافة جائزتين جديدتين لفئات جوائز الشرق الأوسط، في ظل انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، الأمر الذي لفت أنظار العالم إلى كرة القدم في المنطقة. كما يتصدر اللاعب البرتغالي قائمة المرشحين الـ12 لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط بعد أن بدأ مسيرته في الدوري السعودي، بينما تتضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي كرة قدم في الشرق الأوسط ثمانية أندية، من بينها الهلال والأهلي والنصر.



ويمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم التصويت عبر الإنترنت للاعبيهم المفضلين ومساعدتهم على دخول القائمة النهائية عبر إحدى عشرة فئة من إجمالي 16 فئة رئيسية إلى جانب أربع جوائز رقمية ابتداءً من اليوم ولغاية 7 ديسمبر، وذلك بزيارة الرابط globesoccer. ويتم بعد ذلك التصويت لاختيار الفائزين بين يومي 12 و28 ديسمبر من قبل الجمهور ولجنة تحكيم غلوب سوكر التي تضم أكثر من 30 شخصية بارزة في عالم كرة القدم، بمن فيهم فرانشيسكو توتي وإيكر كاسياس ولويس فيجو ومارسيلو ليبي.



منصة عالمية

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «أصبح مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجوائز دبي غلوب سوكر والتي انطلقتا عامي 2006 و2010 توالياً، منصة عالمية تحظى بشعبية في أنحاء العالم وتشهد نمواً لافتاً كل عام منذ إطلاقها، بما يساهم في تطوير كرة القدم العالمية وتسليط الضوء على إنجازات المتميزين فيها من لاعبين ومدربين وصناع قرار، ويؤكد تجمع نخبة نجوم كرة القدم العالمية في دبي على مكانة المدينة واحتفائها بالتقدم الذي تحققه كرة القدم في المنطقة والعالم، الأمر الذي يظهر بقوة من خلال إطلاق الجائزتين الجديدتين لجوائز دبي غلوب سوكر المخصصتين لمنطقة الشرق الأوسط».



ومن جهته، قال توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لغلوب سوكر: «تساهم شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي بقوة في تعزيز النمو المتواصل لجوائز غلوب سوكر، ونستعد لاستضافة حفلنا للعام الجاري في منتجع أتلانتس النخلة الشهير عالمياً. وأترقب في كل عام تصويت الجمهور؛ إذ لطالما كانت أصواتهم عاملاً مهماً بالنسبة لنا، وهذا ما يؤكده إطلاق تطبيقنا الجديد الذي يتيح للجمهور من أنحاء العالم التصويت للفئات الـ 11 الرئيسية إلى جانب أربع فئات رقمية، والاختيار بين أكثر من 220 مرشحاً من أنحاء أفريقيا وأستراليا وآسيا والأمريكتين وأوروبا. ونفخر بأن جوائز دبي غلوب سوكر تمثل كرة القدم العالمية على أحسن وجه من قلب إمارة دبي».



وأعلن بيندوني عن نجاح جوائز غلوب سوكر في استقطاب اثنتين من الجهات الراعية الجديدة، بما في ذلك شيبا ساجا، منظومة الألعاب الإلكترونية المترابطة، بصفتها الشريك المقدم الرسمي، وشركة تاتاتو بصفتها راعياً ذهبياً. وتشهد الفعالية دعم الجهات الراعية المعتادة، بما يشمل الجهات الراعية البلاتينية شركة النابوده للسيارات «أودي»، ومجموعة طيران الإمارات، إلى جانب الجهات الراعية الذهبية؛ شركات تاتاتو ومونتيجرابا وباور هورس وسيلفر ساندز وسوشي سامبا.



وعلى غرار السنوات السابقة، يجري بث جوائز دبي غلوب سوكر مباشرة على الإنترنت يوم 19 يناير، ويمكن متابعتها من مختلف أنحاء العالم. وسيتم نشر آخر المستجدات حول الحفل قبيل انطلاقه، بينما يتم بث فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي يقام في موقع الحفل نفسه، على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بغلوب سوكر. كما يتوفر تطبيق جوائز غلوب سوكر للتحميل من خلال متجري أبل ستور وجوجل بلاي.

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