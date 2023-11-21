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3310 ميغا واط الحمل الكهربائي المسجل الاثنين

11/21/2023 5:33:30 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل الاثنين، بلغ 3310 ميغا واط حيث بلغ أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ الأردن 4220 ميغاواط، خلال آب الماضي.

وأكّدت الشركة في تصريحات سابقة، أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة.

كما أكدت قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء الحالي.

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