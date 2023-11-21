3310 ميغا واط الحمل الكهربائي المسجل الاثنين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل الاثنين، بلغ 3310 ميغا واط حيث بلغ أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ الأردن 4220 ميغاواط، خلال آب الماضي.
وأكّدت الشركة في تصريحات سابقة، أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة.
كما أكدت قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء الحالي.
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