فيروس الإصابات يضرب أكثر من 20 لاعباً.. و«فيفا» يتخذ قراراً اضطرارياً

ضربت الإصابات العديد من نجوم كرة القدم حول العالم، خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية، ما سيترتب عليه غيابهم عن أنديتهم لفترات طويلة.

وكان أبرز النجوم الذين تعرضوا للإصابات، خلال فترة التوقف الجارية، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وزميله بالنادي إدواردو كامافينغا لاعب منتخب فرنسا، ونجم برشلونة الشاب غافي الذي أُصيب خلال مباراة إسبانيا ضد جورجيا، والكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، الذي تعرض للإصابة رفقة منتخب بلاده أيضاً.

وفيما يلي قائمة تضم جميع اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات قوية في فترة التوقف الدولي الجارية:

بابلو غافي - إسبانيا -

قطع في الرباط الصليبي والغضروف الجانبي

تير شتيغن - ألمانيا - إصابة في الظهر

فينيسيوس جونيور - البرازيل -

تمزق عضلي في وتر ساقه اليسرى

إدواردو كامافينغا - فرنسا - قطع في الرباط الجانبي لركبته اليمنى

ماركوس راشفورد - إنجلترا - كدمة في القدم

أندريه أونانا - الكاميرون - إصابة في منطقة العانة

إيدرسون - البرازيل - إصابة في القدم

آرلينغ هالاند - النرويج - كدمة في الكاحل

وضمت قائمة الإصابات أيضاً، ميكيل أويارزابال، ويريمي بينو - إسبانيا، وفابيو ميريتي، ولوكاتيلي، وجايتانو أوريستانيو، ولورينزو كولومبو، وأليساندرو باستوني - إيطاليا، وإريكسن، ويوسف بولسن - الدنمارك، ووارن زائير إيمري وإنزو ميلوت - فرنسا، وعيسى ماندي - الجزائر، وفيدات موريكي كوسوفو، ودايتشي كامادا - اليابان، وجريجور كوبيل - سويسرا، وجيريمي فريمبونج - هولندا، وديفر ماتشادو – كولومبيا.

وتنص قوانين "فيفا"، على دفع تعويضات للأندية عن الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في المباريات الدولية، وأشارت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن برشلونة سيحصل من "فيفا"، على تعويض عن إصابة غافي لن يقل عن 3 ملايين يورو، خاصة أن اللاعب سيغيب لمدة 6 أشهر وإذا غاب لمدة 8 أشهر، فإن النادي الإسباني سيحصل على رسوم إجمالية تقدر بـ 4.3 ملايين يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه وفقاً لقواعد "فيفا"، ستحصل الأندية على تعويض عن كل لاعب أصيب أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، وتفوق فترة إصابته أكثر من 28 يوماً، لذلك سيبدأ تعويض برشلونة في 16 ديسمبر المقبل.

ويحصل اللاعب المصاب مع منتخب بلاده على أكثر من 20 ألف يورو يومياً، وفي حال عدم مشاركته مرة أخرى بعد 8 أسابيع من الغياب، فيتعين على "فيفا" التعويض بمبلغ مالي يقدر بنحو 863 ألف يورو لكل لاعب.

ومن المتوقع أن يحصل ريال مدريد على حوالي 1.5 مليون يورو بسبب إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إداورد كامافينغا وفق تقديرات موقع 90 min، وبالنسبة لكامافينغا، فإن الغياب لمدة 8 أسابيع يكلف "فيفا" ما يفوق 575 ألف يورو، وفي حال زادت فترة الغياب سترتفع القيمة إلى أكثر من 863 ألف يورو، وهو نفس المبلغ المتوقع من وراء إصابة فينيسيوس.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا"، يتجهان لتخفيف عدد المباريات للاعبين، بداية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم 2026 التي ستدور بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للحد من تفاقم عدد الإصابات في كل توقف دولي.

ومن المنتظر أن تضم المجموعات في تصفيات كأس العالم 4 أو 5 فرق، مع توزيعها على 12 مجموعة، حيث سيتأهل الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم، فيما سيتأهل أيضاً أول 4 منتخبات في دوري الأمم الأوروبية، وبالتالي فإن خوض 6 مباريات فقط، قد يؤمن للمنتخبات خوض كأس العالم.

يذكر أن تصفيات كأس العالم، تنطلق في أوروبا بداية من سبتمبر المقبل 2024.

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