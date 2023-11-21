«الهوية والجنسية» الإنجاز يتوج مسيرة عطاء وريادة في تقديم الخدمات

أكد ناصر العبدولي، مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك، أن فوز 3 مراكز بتصنيف 6 نجوم، وحصول 9 مراكز آخري على تصنيف 5 نجوم، ضمن نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية، يعد تتويجا لمسيرة عطاء وريادة وتميز بذلت فيها كافة القطاعات المعنية، الجهود المتواصلة التي تتبنى مفاهيم الابتكار واستشراف المستقبل وبناء الخدمات الاستباقية وفق أحدث الوسائل التكنولوجية، الأمر الذي يدفعنا لبذل المزيد من الجهد وصولا لاستدامة هذه المسيرة.

وأشاد بدعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة وتوجيهات القيادات العاملة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك، التي قادت مراكز واقسام الهيئة، لهذا النجاح والتميز، في تقديم منظومة الخدمات وتطويرها وتحسينها على كافة مستوي قنوات تقديم الخدمة، سواء عبر القنوات الالكترونية أو قنوات التطبيقات الذكية أو مراكز الخدمة، مهنئاً في الوقت نفسه القادة وجميع موظفي الهيئة، على هذا الموقع الريادي الذي تحقق بجهود المنتسبين والقطاعات المعنية والتي ضاعفت الجهود لتحقيق هذا الإنجاز الرائد والمتميز.

وقال : وضعنا منذ عام 2012 العديد من المبادرات والمشاريع التطورية، وهو ما أهل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك، اليوم في الحصول على تصنيف 6 نجوم في 3 مراكز، كان من بينها مركز الظفرة، الذي حقق نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة، جعلته يرتقي في سلم نتائج التقييم من 4 نجوم إلى 6 نجوم، في الوقت الذي شهد فيه مركز الراشدية هو الاخر ارتفاعاً في نتائج تقييمه، محققاً تصنيف 6 نجوم بعد ان كان تصنيفه 5 نجوم.

وتابع مدير إدارة سعادة المتعاملين : هذا الانجاز يعكس استثمار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك، لتحقيق رؤيتها ورسالتها في تقديم خدمات متميزة ذات معايير عالمية، من خلال توظيف وتسخير جميع الجهود، بشكل استباقي مما حقق أعلى درجات الرضا والثقة،

اما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة باستمرارية الحفاظ على هذا التميز، قال ناصر العبدولي : وضعنا استراتيجية لعملية تطوير وتحسين الخدمات على مستوى الهيئة، ونحن ملتزمين بتطبيق كافة المعايير اللازمة لاستمرار في عملية التطوير والتحسين، مضيفاً "الان لدينا استراتيجيات حديثة، نسير عليها، نستهدف من خلالها تقديم خدمات استباقية، تعمل على طلب كافة بيانات المتعامل، لمرة واحدة، بحيث يحصل على الخدمات من دون ان يطلبها، وذلك بالاستعانة مجموعة البيانات الموجدة لدى الهيئة".

وتابع : "من ضمن الاستراتيجيات والمشاريع التطويرية، نعمل حالياً على إجراءات تستهدف توسيع عملية تقديم "الباقات الخدمية" خلال المرحلة المقبلة، اسوة بالباقات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية، والتي اشتملت على باقة "مبروك ماياك" وباقة " اسرتي"، موضحاً بأنه جاري حاليا العمل على تقديم باقات جديدة، بما يسهم في توفير منظومة شاملة ومتكاملة لكافة الفئات.

ودعا كافة فئات المجتمع إلى المساهمة بدورها في اقتراح وتصميم حزمة الخدمات الخاصة بهم، مستعينين في ذلك بمبادرة "مجال المتعاملين" المنتشرة على مستوى الدولة، مشيراً بأن المبادرة لها دور مهم وكبير في التعرف وايصال تطلعات المتعاملين واقتراحاتهم بشأن تطوير منظومة الخدمات المقدمة.

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